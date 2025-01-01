С начала сезона в Пермском крае произошло 30 лесных пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 19 по 21 августа в лесах Пермского края были обнаружены и благодаря оперативной работе лесопожарных подразделений успешно устранены два очага пожаров.

Первый инцидент произошёл на территории Гайнского лесничества, где огонь охватил площадь в 0,05 га. Второе возгорание было отмечено в Закамском лесничестве. К моменту его ликвидации, общая площадь, затронутая пожаром, составила 0,01 га.

С начала пожароопасного сезона в Пермском крае было зарегистрировано 30 лесных пожаров, общая площадь которых достигла 44,02 га.

Как отметили в Минприроды Пермского края, 90% пожаров были потушены в течение первых 24 часов.

По состоянию на утро 22 августа активных очагов возгорания на территории лесного фонда Пермского края не наблюдается.

