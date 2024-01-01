Елена Синица
В Пермском крае 7 октября официально завершился пожароопасный сезон
Всего в пожароопасный сезон 2024 года в лесном фонде в Пермского области было зафиксировано 39 лесных пожаров
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Пожароопасный сезон в Пермском крае официально завершился 7 октября. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.
Как сообщили в пресс-службе минприроды региона, в сравнении с прошлым годом количество пожаров снизилось в пять раз. В то же время в три раза уменьшилась и площадь леса, охваченная огнём. Это стало возможно за счёт оперативного реагирования лесопожарных формирований, четырёхуровневой системы мониторинга и низкой пожарной опасности из-за погоды в этом сезоне.
Всего в пожароопасный сезон 2024 года в лесном фонде в Пермского области было зафиксировано 39 лесных пожаров на общей площади 144,46 га. Чаще всего возгорания были связаны с грозами и неосторожным обращением с огнём.
Ранее сообщалось, что в администрации Пермского округа пройдут проверки после пожара на нефтебазе. Соответствующее поручение дал губернатор региона Дмитрий Махонин.
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