В администрации Пермского округа пройдут проверки после пожара на нефтебазе 

Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин

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После пожара, нефтебаза

Фото: vk.com/permraionpress

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников администрации Пермского округа, где на прошлой неделе случился пожар на территории частной нефтебазы в Осенцах.

По данным издания «В курсе.ру», 7 октября глава региона сделал ряд соответствующих поручений, которые связаны с этим происшествием. Махонин потребовал от администрации округа провести внутреннюю служебную проверку. Ранее сообщалось, что причиной стала информация о незаконном размещении загоревшихся конструкций и ёмкостей.

В муниципалитете проверка будет касаться контроля администрацией пользования землёй. Если нарушения подтвердятся, то своих постов могут лишиться должностные лица. В ходе проверки также изучат вопрос использования других участков в округе.

Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья поручено разработать предложения о передаче контроля использования земель в округе на региональный уровень.

Напомним, пожар на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании № 5а вспыхнул в ночь на 4 октября. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. Пожар тушили более 60 огнеборцев. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Пожарные не допустили переход огня на частные дома, административное здание и сухую растительность. Причины возгорания пока устанавливаются.

После происшествия на место выехали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Они провели мониторинг атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Позже прокуратура начала проверку.

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