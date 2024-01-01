В администрации Пермского округа пройдут проверки после пожара на нефтебазе Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников администрации Пермского округа, где на прошлой неделе случился пожар на территории частной нефтебазы в Осенцах.

По данным издания «В курсе.ру», 7 октября глава региона сделал ряд соответствующих поручений, которые связаны с этим происшествием. Махонин потребовал от администрации округа провести внутреннюю служебную проверку. Ранее сообщалось, что причиной стала информация о незаконном размещении загоревшихся конструкций и ёмкостей.

В муниципалитете проверка будет касаться контроля администрацией пользования землёй. Если нарушения подтвердятся, то своих постов могут лишиться должностные лица. В ходе проверки также изучат вопрос использования других участков в округе.

Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья поручено разработать предложения о передаче контроля использования земель в округе на региональный уровень.

Напомним, пожар на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании № 5а вспыхнул в ночь на 4 октября. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. Пожар тушили более 60 огнеборцев. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Пожарные не допустили переход огня на частные дома, административное здание и сухую растительность. Причины возгорания пока устанавливаются.

После происшествия на место выехали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Они провели мониторинг атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Позже прокуратура начала проверку.

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