Завершается пермский фестиваль паблик-арта «Монумент-арт» В рамках фестиваля было создано девять муралов в Перми

Фото: фестиваль "Монумент-арт"

Художник из Дагестана Андрей Калугин завершил работу над муралом, который стал заключительным проектом в рамках фестиваля «Монумент-арт».

Все работы этого сезона фестиваля посвящены пермским культурным феноменам. Фреска Калугина посвящена традициям кунгурской керамики и других ремесленников Пермского края. Она выполнена в «фирменной» манере художника — в традициях реалистической живописи, которой он владеет профессионально.

Андрей Калугин (Versus Flow) работает не только в паблик-арте: он — художник с академическим образованием, участник более 20 выставок республиканского, регионального, всероссийского и международного уровней. Его живопись и графика хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и в частных собраниях.

Мурал Андрея Калугина в Перми расположен по ул. Ленина, 87 — на жилом доме в районе Театра-Театра.

Ещё один мурал был завершён два дня назад: художник Тимур Форк создал на ул. Стахановской, 4 собирательный образ пермяка в стилистике «пластилинового реализма». Этот художник мастерски имитирует красками объёмное пластилиновое изображение.

Официально итоги фестиваля ещё не подводились, но известно, что в этом сезоне «Монумент-арта» в Перми было создано восемь муралов по городской программе и ещё один — в содружестве с компанией «Эр Телеком Холдинг», а также появилось масштабное граффити в формате Hall of Fame и состоялась массовая общественная раскраска забора вокруг инфраструктурного объекта.

