Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фестивале «Монумент арт» завершено создание четырёх объектов В центре Перми появилось масштабное граффити

Граффити Hall of Fame. Фото: "Монумент арт"

В Перми продолжается фестиваль паблик-арта «Монумент арт». За последние дни художники — участники проекта — завершили работу над тремя муралами и одним масштабным граффити.

Художник Тимур Humor из Москвы завершил работу над муралом на энергообъекте «Россети Урал» (за домом по ул. Екатерининская, 98), посвящённый пермскому звериному стилю. Художник изобразил бронзовые артефакты из коллекции Пермского краеведческого музея — пронизки, накладки и подвески в форме животных, объединив их в единый сюжет с вымышленными авторскими персонажами.

Художник Дмитрий «Чапай» Егоров в соавторстве с Ксенией Кокель (Чебоксары) завершил мурал на здании по адресу: ул. КИМ, 74 а. На фасаде появился портрет девушки в традиционном коми-пермяцком костюме. По замыслу художника, этот образ должен напомнить зрителям о связи человека с природой и древних традициях коми-пермяцкого народа. Героиней мурала стала солистка пермского ансамбля «Воскресение» Полина Калинина.

Мурал «Цифровая ДНК» появился в Перми благодаря сотрудничеству с компанией «ЭР-Телеком Холдинг». Изображение, появившееся на фасаде здания на шоссе Космонавтов, 111и (корпус 2), символизирует цифровую ДНК жителей Пермского края и воплощает идею о том, что технологии компании стали неотъемлемой частью жизни региона и всей страны.

Ещё один арт-объект, созданный участниками фестиваля, выполнен в формате классического граффити. Надпись Hall of Fame появилась на Комсомольском проспекте, 34б. Над её созданием одновременно работали пять граффити-райтеров из разных городов России. Каждый художник создавал собственный фрагмент композиции, что позволило создать уникальный визуальный эффект и продемонстрировать многообразие стилей современной уличной культуры.

В ближайшие дни к работе над объектами приступят ещё несколько участников фестиваля. Всего за его время в Перми будет создано восемь больших муралов и несколько арт-объектов других форматов.

Фестиваль «Монумент-арт» продолжает преобразовывать пространство Перми, создавая галерею современного искусства под открытым небом. Темой работ 2025 года стали пермский фольклор и местные традиции.

