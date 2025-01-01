Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фестивале «Монумент арт» началось создание пятого мурала в Перми В рамках фестиваля планируется вечеринка в честь паблик-арта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба фестиваля "Монумент арт"

В Перми продолжается фестиваль современной городской культуры «Монумент арт». Буквально вчера «Новый компаньон» сообщал о завершении четвёртой росписи на фасаде дома по ул. Революции, 12, а сегодня московский художник Тимур Humor приступил к созданию нового мурала.

Новая фреска расположена на электросетевом объекте «Россети Урал» — во дворе дома по ул. Екатерининской, 98. Уже завершена разметка, и видно, что сюжет составят изображения пермского звериного стиля. По условиям фестиваля, все работы художников должны быть посвящены пермским культурным и историческим феноменам.

Продолжается работа над муралом по ул. КИМ, 74а, которая получила название «Доброе слово», — с изображением коми-пермяцкой красавицы. Его завершение планируется 30 августа. В этот день в рамках культурной программы фестиваля состоится вечеринка в баре «Совесть». Будут играть диджеи из Перми и Москвы: Laut (vinyl), Okolosasha, IV, Cutrin, Vladh8vas, а в дальнем дворике пройдут выступления музыкантов KIKOK, Xvostik и Flaty. Вход свободный, начало в 21:00.

Всего за время фестиваля «Монумент арт» в Перми планируется создать восемь муралов.

