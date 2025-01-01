На фестивале «Монумент арт» в Перми завершён четвёртый мурал Он появился на фасаде дома по улице Революции, 12 Поделиться Твитнуть

Фото: МОНУМЕНТ АРТ | ПЕРМЬ, https://vk.com/monumentartperm

В рамках фестиваля «Монумент арт», который проходит в Перми, завершена работа над муралом на фасаде здания по ул. Революции, 12.

Как сообщают организаторы, художник Анатолий Akue из Москвы изобразил несколько элементов «Пермского фолка»: гору-драгоценный камень, отсылающую к легенде о Ветлане и добыче минералов, символы зверей, артефакты «звериного стиля» и вид на Каму. Кроме того, в работе художника есть элементы сказочного оформления и сканворд с пятью цветами.

Это уже четвёртый мурал, появившийся в Перми в рамках фестиваля паблик-арта. «Кудым-Ош» работы Андрея Катаева находится на здании по ул. Малкова, 30а, «Селена» Александра Дёмкина — по ул. Островского, 49, «Пермский фолк» Кирилла Жирнова — во дворе гостиницы «Урал» по ул. Ленина, 58б.

В настоящее время художник из Чебоксар Дмитрий Егоров (Чапай) завершает фреску на ул. КИМ, 74а с изображением коми-пермяцкой красавицы по эскизу художницы Ксении Кокель. Моделью для портрета стала солистка пермского ансамбля «Воскресение» Полина Калинина. Открытие мурала запланировано на 30 августа.

