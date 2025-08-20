Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фестивале «Монумент арт» завершено создание третьего мурала в Перми Работа находится во дворе гостиницы «Урал» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал фестиваля "Монумент-арт"

На фестивале «Монумент арт» открыт новый мурал. Он расположен на фасаде здания по адресу: ул. Ленина, 58б — это во дворе гостиницы «Урал».

Художник из Нижнего Новгорода Кирилл Жирнов (Ghost) назвал свою работу «Пермский фолк». На фасаде здания изображена почтовая открытка из Нижнего Новгорода в Пермь. По условиям фестиваля, все работы должны быть посвящены пермской истори, культуре, фольклору или пермским феноменам. Феноменом, вдохновившим автора, стало ракетостроение.

Это уже третий мурал, созданный в рамках фестиваля паблик-арта. «Кудым-Ош» работы Андрей Катаева находится на здании по адресу: ул. Малкова, 30 а, а «Селена» Александра Дёмкина — на ул. Островского, 49.

Продолжаются работы на ещё двух фасадах. Художник из Чебоксар Дмитрий Егоров (Чапай) завершает фреску на ул. КИМ, 74а, с изображением коми-пермяцкой красавицы по эскизу художницы Ксении Кокель. Моделью для портрета стала солистка пермского ансамбля «Воскресение» Полина Калинина. Открытие мурала запланировано на 30 августа.

На ул. Революции, 12 над новым муралом работает художник Анатолий Akue. Всего в рамках фестиваля будет украшено восемь городских фасадов.

