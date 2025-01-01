Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пермском фестивале паблик-арта началось создание седьмого мурала Фестиваль завершится к концу сентября Поделиться Твитнуть

Фото: фестиваль "Монумент арт"

Художник из Москвы Тимур Форк начал работу по созданию мурала в рамках фестиваля «Монумент арт». Его работа расположится по ул. Стахановской, 4.

Тимур Форк — международный художник-муралист, активный участник граффити-движения в России с начала 2000-х. «Фирменными» качествами своих работ он называет юмор, жизнерадостность, иронию и позитив, а свою авторскую технику характеризует как «пластилиновый реализм». Его работы украшают улицы по всему миру.

Сейчас художник закончил разметку будущего изображения, но его сюжет ещё неясен. Организаторы фестиваля приглашают понаблюдать за процессом создания фрески в реальном времени.

Работа Тимура Форка станет восьмым муралом в программе фестиваля.

Ещё одну работу в Перми создаст художник из Дагестана Андрей Калугин (Versus Flow). Андрей работает не только в паблик-арте: он — художник с академическим образованием, участник более 20 выставок республиканского, регионального, всероссийского и международного уровней. Его живопись и графика хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и в частных собраниях. Его любимая тема — единение человека и природы.

Адрес, по которому расположится фреска Андрея Калугина, сейчас утверждается.

Всего в рамках фестиваля будет создано девять муралов: восемь по городской программе и ещё один — в сотрудничестве с компанией «Эр Телеком холдинг».

Фестиваль «Монумент арт» завершится к концу сентября.

