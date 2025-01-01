Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Более 100 человек пришли раскрашивать забор в Перми Фестиваль-раскраска прошёл в рамках проекта «Монумент-арт» Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гаврилова

В уикенд 12 и 13 июля в Перми прошёл семейный фестиваль «Монумент-арт дети» (0+), в рамках которого жители города вместе раскрасили 260-метровый забор по ул. Степана Разина, 28.

Акция собрала около 100 участников. Результат их творчества — роспись по эскизу пермского дизайнера Виталия Бандыка. По словам автора, сюжет росписи основан на образах пермского звериного стиля. Это вписывается в концепцию всего фестиваля «Монумент-арт», в рамках которого проходила двухдневная массовая творческая акция: в этом году он посвящён пермскому фольклору и местным традициям.

Забор, который раскрашивали участники акции, окружает инфраструктурный объект предприятия «Новогор-Прикамье».

Фестиваль «Монумент-арт» будет продолжаться до конца лета. В его рамках уже создан мурал «Селена» на ул. Островского, в работе — ещё семь муралов. Один из них — «Кудым-Ош» на ул. Малкова — в стадии завершения.

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