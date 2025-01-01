Алина Наумова
Клуб «В КОмпании театралов» раскроет секреты мюзиклов
Встречу проведёт ИД «Компаньон»
ИД «Компаньон» 23 сентября проведёт очередную встречу клуба «В КОмпании театралов» (18+), посвящённую самому зрелищному театральному жанру — мюзиклу. Событие состоится в ресторане «Тайная В».
Спикерами предстоящей встречи «Мюзикл: на стыке музыки, драмы и зрелища» от клуба станут профессионалы из театрального мира. Среди них: Анна Сырчикова, артистка Театра-Театра, Алёна Семерикова, режиссёр, автор цикла музыкальных спектаклей «Музыка жизни», а также Евгений Замахаев, музыкант, актёр спектаклей «Музыка жизни». Гости вместе со спикерами смогут обсудить, как устроен мюзикл, а также узнать актёрские секреты исполнения.
«В КОмпании театралов» — уникальное пространство для всех, кто увлечён театром и культурой. Мероприятия призваны объединить людей, интересующихся искусством, и создать платформу для живого общения с профессионалами театральной сферы. В клубной атмосфере гости делятся своим опытом и вдохновением.
Ранее в рамках клуба состоялись встречи с директором Пермского театра оперы и балета Анной Волк и главным дирижёром Владимиром Ткаченко, исполнительным директором Театра-Театра Егором Мухиным и главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским.
