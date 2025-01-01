Алина Наумова Клуб «В КОмпании театралов» раскроет секреты мюзиклов Встречу проведёт ИД «Компаньон» Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Чунтомов

ИД «Компаньон» 23 сентября проведёт очередную встречу клуба «В КОмпании театралов» (18+), посвящённую самому зрелищному театральному жанру — мюзиклу. Событие состоится в ресторане «Тайная В».

Спикерами предстоящей встречи «Мюзикл: на стыке музыки, драмы и зрелища» от клуба станут профессионалы из театрального мира. Среди них: Анна Сырчикова, артистка Театра-Театра, Алёна Семерикова, режиссёр, автор цикла музыкальных спектаклей «Музыка жизни», а также Евгений Замахаев, музыкант, актёр спектаклей «Музыка жизни». Гости вместе со спикерами смогут обсудить, как устроен мюзикл, а также узнать актёрские секреты исполнения.





«В КОмпании театралов» — уникальное пространство для всех, кто увлечён театром и культурой. Мероприятия призваны объединить людей, интересующихся искусством, и создать платформу для живого общения с профессионалами театральной сферы. В клубной атмосфере гости делятся своим опытом и вдохновением.





