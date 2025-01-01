Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Учитесь и ищите большие глубины» «Новый компаньон» пригласил в «КОмпанию театралов» Виталия Полонского Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Виталий Полонский, главный хормейстер musicAeterna, прибыл в Пермь задолго до начала Дягилевского фестиваля. «Новый компаньон» не мог не воспользоваться возможностью побеседовать с одной из ключевых фигур фестиваля и всего многосоставного проекта musicAeterna и пригласил музыканта в ресторан Тайная В. на очередную встречу клуба «В КОмпании театралов».

Беседа прошла живо: вопросы задавали не только журналисты «Компаньона», но и пришедшие на встречу меломаны. Вечер затянулся, вышел за рамки регламента и за пределы ресторана — стояла жара, и разговор продолжился на уличной террасе в максимально неформальном режиме. Говорили о многом. О том, что такое современный хор, о том, как Виталий Полонский пришёл в свою профессию; вспомнили историю musicAeterna, которая отмечает в этом сезоне 20-летие, и попытались разобраться, чем живёт коллектив Теодора Курентзиса сегодня, после отъезда из Перми. Даже об особенностях нотных записей барочной музыки и об использовании искусственного интеллекта для программирования концертов говорили!

То, что Виталий Полонский стал ближайшим соратником Теодора Курентзиса, — счастливая случайность; вернее, цепь счастливых случайностей. Виталий вырос в очень простой и совсем не музыкальной семье: его отец — шахтёр, мама работала воспитателем в детском садике. Откуда взялась в их сыне музыкальность — загадка природы. Мама была для Полонского лучшим другом и самым близким человеком, но его музыкальные интересы никогда не разделяла. Он сам записался в музыкальную школу и попросил купить ему аккордеон. Сам поехал выбирать консерваторию: побывал в Горьком, Свердловске и Новосибирске — и поступил в Новосибирск, потому что этот город показался ему самым современным и продвинутым…

Будучи уже известным музыкантом, он как-то раз предложил маме вместе посмотреть видеозапись Чечилии Бартоли — не только очень знаменитой, но и одной из самых эмоциональных оперных певиц. Думал: вот он, ключик ко всей классической музыке! Однако идея провалилась. Мама оперное пение так и не оценила…

В Новосибирске Полонский стал одним из первых певцов, пришедших по объявлению Теодора Курентзиса о наборе хора для постановки оперы Верди «Аида». С тех пор он неизменно — в ближнем круге дирижёра. Когда Теодор предложил ему переехать в Пермь, он переспросил: «Куда-куда? В Пензу?» Однако теперь Пермь стала для него одной из «малых родин», городом, в который нужно и хочется возвращаться.

Вместе с пермскими театралами Виталий Полонский вспомнил, чем Пермь обязана Теодору Курентзису. После него остался не только обновлённый Дягилевский фестиваль: частная филармония «Триумф» вряд ли была бы без него возможна, да и проект культурного пространства «Завод Шпагина» во многом появился в расчёте на его присутствие. Даже красивая прогулочная площадь перед входом в Пермский театр оперы и балета — заслуга Курентзиса, который распорядился убрать от театра парковку. Тогда все смотрели на него как на сумасшедшего: а где же парковаться? Однако со временем оценили его подход.

Теодор Курентзис одухотворяет всю среду вокруг себя. Он задаёт высочайшую планку — не только музыкальную, но и интеллектуальную. Этот подход Виталий Полонский считает единственно правильным в работе с серьёзной музыкой. Он много говорил о том, как в наше время размывается качество восприятия культурного продукта: невозможно судить о классической музыке по рингтонам с мелодиями Моцарта, по интерпретациям произведений Вивальди Ванессой Мэй, по телевизионным передачам вроде «Ну-ка, все вместе!»

Сейчас хормейстер чрезвычайно увлечён образовательными проектами: так, в этом году семейство musicAeterna приросло — появилась вокальная академия имени Антона Рубинштейна. Прослушав около 200 кандидатов на обучение, Полонский, Курентзис и преподаватели академии отобрали менее десятка достойных. Многие певцы, обладавшие перспективными голосами, не убедили экспертов в своей безупречности, в готовности погружаться в настоящую классику… «Они у меня должны Шекспира читать в подлиннике!» — горячился музыкант, рассказывая об этом проекте. Потом, правда, признал, что «в подлиннике» читать не обязательно. Можно и в переводе.

Слушательницы академии уже показали себя пермякам: и во Второй симфонии Малера, с которой musicAeterna приезжала в Пермь в честь своего 20-летия, и на открытии нынешнего Дягилевского фестиваля — в церемонии посвящения Генделю.

Свою педагогическую миссию Полонский видит в том, чтобы научить студентов считывать все глубинные пласты в музыке, все скрытые смыслы: «Задача моя сейчас как педагога для моих студентов — показать: ребятки, учитесь и ищите большие глубины, а не оставайтесь на уровне только гармонии». По мнению Полонского, воспринимать музыку только как что-то красивое — недостаточно. Интересно проникать в её скрытые принципы и смыслы. Особенно это важно при работе с современной академической музыкой: в неё всегда «зашито» множество культурных ассоциаций.

В сознании главного хормейстера musicAeterna этика и эстетика неразрывно связаны. В своей повседневной практике — и для составления музыкальных программ, и для работы с соцсетями — Полонский пользуется нейросетью, и в этой системе ему особенно импонируют «зашитые» в неё этические принципы: она не станет откликаться на запрос, который считает неэтичным.

Современность и вечные ценности сочетаются порой очень причудливо… Такой, наверное, вывод можно сделать из разговора с Виталием Полонским.

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