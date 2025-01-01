Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральная математика Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин поделился секретами успешного менеджмента Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Пермский Театр-Театр — не только яркое художественное явление, но и экономический феномен. Это единственный в России театр, который на каждый рубль вложенных бюджетных средств зарабатывает собственные 1,2 рубля. Исполнительный директор театра Егор Мухин даже считает, что это единственный подобный государственный театр в мире…

О секретах экономической модели Театра-Театра Егор Мухин рассказал читателям «Нового компаньона», собравшимся на очередную встречу клуба «В КОмпании театралов» 20 мая в ресторане Тайная В.

Егор Мухин — профессиональный экономист-аналитик. Он занимался консалтингом, работал с крупными предприятиями; когда ему предложили прийти в театр в качестве руководителя коммерческого отдела, он долго сомневался: деньги, цифры, математика, аналитика — и вдруг театр?! Как это сочетается? Тем не менее он ответил на вызов, и вот уже семь лет — в Театре-Театре, четыре из них — в должности исполнительного директора. По мнению Егора Мухина, те, кто оказался в театре случайно, работают там дольше всего, потому что именно они влюбляются в театр, именно они его строят, именно они его меняют.

Театр-Театр работает с невероятной интенсивностью: на нескольких его площадках идёт до десяти и более представлений в день, каждую неделю театр предлагает зрителям не только текущий репертуар, но и специальные события. Егор Мухин рассказал, как выстраивается событийный график театра: пять премьер на большой сцене, восемь гастролей интересных российских театров — это уже 13 событий в год! Зритель приходит на гастроли Театра Вахтангова, затем на гастроли Театра имени Маяковского, видит, что очереди в гардероб идут быстро, кресла в зале не скрипят, в буфете вкусный кофе… И решает сходить на собственную премьеру Театра-Театра. А потом идёт на репертуарные спектакли.

Процесс театрального планирования — это всегда трезвый расчёт плюс творческий порыв.

Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра:

— Мы провели анализ, начиная с 2004 года, и посмотрели, как живут спектакли. Оказалось, что музыкальные спектакли живут в среднем 75 показов, драматические — 50, экспериментальные — порядка 20. Мы играем в год 300 спектаклей на большой сцене, и надо собрать эти 300 спектак­лей, чтобы был постоянный, базовый репертуар и в то же время постоянное обновление.

Как мы обсуждаем спектакль? Собираемся и размышляем, для кого этот спектакль, зачем он нам нужен, как мы будем с этим спектаклем работать. Дальше начинается, конечно, творчество, и что-то в спектакле меняется. Мы рассчитывали, что в «Мизантропе» не будет оркестра, но он там появился! Это творческий процесс, на него повлиять практически невозможно, остаётся только смириться и радоваться тому, что получилось.

У каждого спектакля есть своя зрительская ёмкость, своё количество показов, которые мы можем сыграть. Так, «Винил» в высокий сезон — с 1 октября по 30 апреля — мы можем сыграть от четырёх до шести раз. «Солярис» можем играть круглый год один раз в два месяца, и тогда будет полный зал, а если его играть один раз в полтора месяца, то зал будет уже не полный, а заполнится только на 80%. Если мы будем его играть каждый месяц, будет меньше половины зала. Чистая математика!

За полтора часа, пока Егор Мухин беседовал с театралами, ему задавали множество вопросов — и производственных, и личных. Директор Театра-Театра оказался прекрасным собеседником — живым, доброжелательным, с хорошим чувством юмора. В «КОмпанию театралов» входит немало руководителей предприятий, бизнесменов, менеджеров, которым опыт Егора Мухина был интересен с профессиональной точки зрения.

Андрей Чунтомов

«Новый компаньон» проводит встречи «В КОмпании театралов» в ресторане Тайная В. каждый месяц: в Перми немало театральных деятелей, с которыми приятно и полезно встретиться лицом к лицу. Неформальная обстановка и интересный гастрономический опыт — так, в этот раз вечер начался с дегустации устриц — способствуют активному и открытому общению, а букет спикеру от цветочного бутика Astra становится красивым завершением разговора.

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