Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первое свидание Издательский дом «Компаньон» устроил любителям театра встречу с руководством Пермской оперы Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Наверное, никто из тех пермяков, что продолжают читать газеты и интернет-сайты, не станет спорить: в нашем городе лишь Издательский дом «Компаньон» публикует много подробных и актуальных материалов о театре. Пишем об этом без ложной скромности уже 27 лет: правду говорить легко и приятно. Создание клуба «В КОмпании театралов» — материализация виртуального сообщества, которое уже давно сложилось за «занавесом» наших газетных и журнальных страниц. 26 марта друзья «Компаньона» собрались в ресторане Тайная В. на первую встречу клуба, на которую пригласили генерального директора Пермского театра оперы и балета Анну Волк и главного дирижёра Пермской оперы Владимира Ткаченко.

Разговор получился очень тёплым и доверительным. Мы, честно говоря, даже не ожидали от Анны Владимировны такой открытости, а от Владимира Сергеевича — такой образности в рассказе о своей работе. Гости каждым своим ответом подкупали и располагали к себе! Беседа шла легко, без малейшей неловкости и, казалось, могла продолжаться вечно.

Вопросы задавали самые разные. Например, у собравшихся наконец-то появилась возможность узнать, из чего состоит работа дирижёра – при подготовке к выступлению и на самом выступлении. Владимир Ткаченко дал небольшую ретроспективу того того, как складывались и из чего выросли современные оркестры, как они пришли к необходимости центральной фигуры, которая объединяет разнонаправленные стремления музыкантов. Очень непросто создать единство, когда все участники процесса безмерно талантливы!

Разумеется, для того, чтобы фигура дирижёра стала по-настоящему объединяющей, между ним и музыкантами должно возникнуть настоящее доверие. Все критики отмечают, что Владимир Ткаченко — редкий пример музыкального руководителя, который не давит на музыкантов, не тиранит их, а буквально влюбляет в себя. Его позитивная харизма — легенда в музыкальном мире.

Как это происходит, гости клуба «В КОмпании театралов» смогли испытать на собственном опыте. Объясняя, почему иногда дирижёр использует палочку, а иногда нет, Владимир Ткаченко применил развёрнутую метафору — предложил представить себя на свидании в парке. Иногда дирижеру нужно держать музыку за руку, иногда смотреть в глаза, а иногда и обнимать обеими руками.

Говоря о специфике дирижёрской работы, Владимир Сергеевич признался, что о зрителе он во время концерта не думает: «Я не должен этого говорить, но когда я внутри произведения, публика меня мало волнует. Я думаю о музыке, иду от музыки, погружаюсь в неё». По его словам, во время исполнения музыкального произведения сознание дирижёра должно одновременно находиться в прошлом, настоящем и будущем: чувствовать настоящий момент, но при этом помнить то, что было несколько секунд назад, чтобы понимать, какая конфигурация сложится через несколько секунд, когда вступит очередной инструмент, и спрограммировать следующие действия — и свои, и всех коллег.

Анна Волк — «пожизненный театрал», она начала работу в театральном и фестивальном менеджменте ещё в студенческие годы. Она призналась, что не представляет себя ни в какой другой сфере деятельности. По её словам, театральные коллективы непростые, но тем интереснее в них работать.

Андрей Чунтомов

«Театральный роман» Булгакова — чистая правда, каждое его слово, — считает Анна Волк, но правильный руководитель сумеет обратить внутреннюю конкуренцию в творческом коллективе на пользу для достижения художественного результата. Сцена — такое место, которое проявляет в человеке всё, всю его суть. «Сцена — одно из самых честных мест, — считает руководитель Пермской оперы. — Человек на ней — голый! У тебя есть талант, мастерство, школа, опыт. Тебя поддерживают твои друзья, коллеги, руководитель. Но на сцену ты выходишь один, здесь и сейчас. Это то, за что я люблю театр больше всего: двух одинаковых спектаклей не бывает. Вчера было «Лебединое озеро» и сегодня тоже «Лебединое озеро», но это два разных «Лебединых озера». Если воспользоваться метафорой Владимира Сергеевича про свидание, то у тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление!»

Ну а наше «первое свидание» с любителями театра удалось. Ресторан Тайная В. стал прекрасной площадкой для этой встречи. В нём душевная атмосфера сочетается с вкусной едой и отличным обслуживанием.

Отныне встречи клуба «В КОмпании театралов» будут проходить регулярно. В планах — события разных форматов: не только творческие встречи, но и лекции, мастер-классы, обсуждения спектаклей.

Андрей Чунтомов

Партнерами встречи выступили UFD Private banking — премиальный бренд банка «Урал ФД», АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь», цветочный бутик «Astra».

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