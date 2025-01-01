Пермский «Молот» на выезде обыграл «Ижсталь» Серия домашних матчей начнётся 24 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» провёл заключительный матч выездной серии против ижевской «Ижстали». Как сообщает пресс-служба «Молота», игра завершилась победой пермяков.

Игра, прошедшая в субботу, 20 августа, завершилась счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) в пользу «Молота». Шайбы забили признанный в прошлом сезоне лучшим бомбардиром Максим Кицын, Даниил Лапин и капитан Арсений Ерохин.

Напомним, 18 сентября впервые с 2022 года «Молот» одержал победу в выездном матче против нефтекамского «Тороса». Встреча завершилась со счётом 3:4. Благодаря результативной передаче Максим Кицын достиг отметки в 400 набранных очков в рамках ВХЛ.

Следующий матч «Молота» пройдёт дома. Серия домашних игр начнётся 24 сентября встречей с тульским «АКМ». Также пермякам на домашнем льду предстоят игры с «Рязанью-ВДВ», пензенским «Дизелем» и саратовским «Кристаллом».

