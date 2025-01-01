Пермский «Молот» определился с капитаном команды на новый сезон Им вновь станет Арсений Ерохин Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» определился с капитаном и его ассистентами на сезон 2025/26. Капитаном команды вновь стал защитник, воспитанник пермской школы хоккея 31-летний Арсений Ерохин, сообщила пресс-служба клуба.

Его ассистентами будут нападающие Виталий Каменев и Виктор Пластинин.

Арсений Ерохин остаётся капитаном команды на протяжении ряда сезонов. В прошлом году он также носил капитанскую повязку.

В сезоне 2024/25 Ерохин принял участие в 43 играх «Молота», отметившись 20 очками (6 голов и 14 передач) при коэффициенте полезности «-5». Ерохин завершил сезон, став самым результативным снайпером среди защитников пермской команды.

Следующий сезон станет для Ерохина четвёртым подряд в рядах пермского клуба и двенадцатым в его карьере в ВХЛ.

