Пермский ХК «Молот» одержал победу над нефтекамским «Торосом»

Фото: Хоккейный клуб «Молот», https://vk.com/hc.molot

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» в гостевом матче, который состоялся в ледовом дворце Нефтекамска, в упорной борьбе одержал победу над клубом «Торос».

Игра получилась напряжённой. В первом периоде счёт открыл защитник Николай Аверин, но хозяевам удалось сравнять счёт. Второй период, в котором шайбу в ворота «Тороса» забросил Дмитрий Зайцев, также закончился с равным счётом 3:3.

В третьем периоде отличился Игорь Зенчиков, но «Торос» вновь выровнял счёт. Победу в овертайме «Молоту» принёс Виктор Пластинин — встреча соперников закончилась со счётом 4:3 в пользу пермских хоккеистов.

Отметим, что победу над «Торосом» пермяки одержали впервые с 2022 года.

Следующий матч ХК «Молот» проведёт в Ижевске 20 сентября, где встретится с командой «ижсталь». Матч начнётся в 18:00 по пермскому времени.

