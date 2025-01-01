Лучшим в сезоне бомбардиром пермского «Молота» назван Максим Кицын Самым полезным игроком в составе команды стал Рауль Акмальдинов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

По итогам сезона 2024/25 пермский хоккейный клуб «Молот» обнародовал индивидуальную статистику игроков.

Лучшим в списке бомбардиров и самым метким нападающим «Молота» оказался Максим Кицын, который в 63 играх заработал 46 очков (23 гола + 23 передачи).

Среди игроков обороны наибольшее количество баллов за сезон получил Рауль Акмальдинов, записав в свой актив 24 очка (4 гола + 20 передач). Этот сезон стал для Рауля самым успешным по системе «гол+пас» за всю его карьеру в ВХЛ.

Среди защитников «Молота» лучшим снайпером оказался Арсений Ерохин, который в 43 матчах шесть раз поразил ворота соперников.

Больше всего голевых передач в прошедшем сезоне отдал Игорь Зенчиков, на его счету 24 результативных паса. Всего за сезон Игорь набрал 37 очков, став вторым бомбардиром команды и установив личный рекорд результативности в ВХЛ.

Самым полезным игроком в составе команды стал Рауль Акмальдинов. В этом сезоне 22-летний защитник принял участие в 63 играх, а его показатель полезности составил «+18».

Среди вратарей наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне провёл Егор Горшков, пять раз сохранив ворота «Молота» без пропущенных шайб. Кроме того, Егор отдал одну голевую передачу, а его процент отражённых бросков составил 91,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.