Лабораторный корпус пермского медколледжа достроит компания «Прайд» В здании будут обучаться более 200 человек

Фото: 2gis

Тендер на завершение строительства лабораторного блока при Пермском базовом медицинском колледже выиграла «Прайд». Она оказалась единственной организацией, подавшей заявку на участие в конкурсе. Сумма контракта по итогам торгов составила 305,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, победитель конкурса должен начать работы по достройке 26 сентября 2025 года, а завершить их не позднее 25 августа 2026 года. Планируется, что в четырехэтажном здании, площадь которого составит 2,4 тыс. кв м, будет оборудовано 207 учебных мест.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2021 году компания «Майолика» победила в конкурсе на подготовку проектной документации для возведения нового корпуса медколледжа, который планировалось построить возле действующего здания по ул. Баумана, 24. Стоимость контракта составила 9,1 млн руб.

В мае 2023 года был объявлен конкурс на выполнение строительных работ по этому проекту. Сметная стоимость реализации проекта оценивалась в 276,2 млн руб. Власти заключили контракт с компанией «Север-Лес», однако работы не были завершены в полном объёме.

Весной этого года Госэкспертиза одобрила строительство лаборатории для медколледжа.

