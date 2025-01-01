Алёна Бронникова Госэкспертиза одобрила строительство лаборатории для медколледжа в Перми Заключение было выдано 5 мая Поделиться Твитнуть

KamranAydinov / freepik.com

Проект строительства лабораторного корпуса при ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» получил положительное заключение госэкспертизы. Согласно данным ЕГРЗ, документ был выдан 5 мая.

Проектную документацию подготовило пермское ООО «Майолика». Заказчиком является ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Напомним, закупку на разработку проекта по строительству нового корпуса медколледжа рядом с существующим зданием по ул. Баумана, 24 «Майолика» выиграла в 2021 году. Контракт был заключён на 9,1 млн руб. В мае 2023-го был объявлен конкурс на реализацию самого проекта. Стоимость работ оценили в 276,2 млн руб. Контракт, согласно информации сайта госзакупок, был заключён с ООО «Север-Лес», однако работы были выполнены частично. По данным «2ГИС», объект находится в стадии строительства (ш. Космонавтов, 145).

Согласно информации сайта «Управляем вместе», площадь здания на 200 учебных и 40 мест для административного персонала составит 2,7 тыс. кв. м. Финансирование проекта было увеличено до 391,8 млн руб. Предполагается, что здание будет четырёхэтажным: три надземных и один подземный.

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