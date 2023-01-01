Максим Артамонов В Перми за 276 миллионов рублей построят новый медицинский колледж Четырёхэтажный корпус будет рассчитан на 207 студентов Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

На сайте госзакупок объявлен конкурс на строительство лабораторного корпуса Пермского базового медицинского колледжа. Заказчиком выступило краевое минзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 276,2 млн руб. Победитель конкурса станет известен 26 мая.

В техническом задании говорится, что объект будет построен на участке по ул. Баумана, 24. Здание будет четырёхэтажным. Его предполагаемая площадь — 2,4 тыс. кв. м. Корпус будет рассчитан на 207 студентов.

Победитель конкурса должен приступить к работам 6 июня этого года, а закончить — 6 декабря 2024 года.

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