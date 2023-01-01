Максим Артамонов
В Перми за 276 миллионов рублей построят новый медицинский колледж
Четырёхэтажный корпус будет рассчитан на 207 студентов
На сайте госзакупок объявлен конкурс на строительство лабораторного корпуса Пермского базового медицинского колледжа. Заказчиком выступило краевое минзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта — 276,2 млн руб. Победитель конкурса станет известен 26 мая.
В техническом задании говорится, что объект будет построен на участке по ул. Баумана, 24. Здание будет четырёхэтажным. Его предполагаемая площадь — 2,4 тыс. кв. м. Корпус будет рассчитан на 207 студентов.
Победитель конкурса должен приступить к работам 6 июня этого года, а закончить — 6 декабря 2024 года.
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