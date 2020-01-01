Объявлен конкурс на проектирование нового корпуса пермского медколледжа Заявки принимаются до 2 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский базовый медицинский колледж

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Управление капитального строительства Пермского края объявило закупку на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» по адресу г. Пермь, ул. Баумана, 24. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик также должен представить не менее двух вариантов объёмно-планировочных решений: составить поэтажную планировку с экспликацией помещений, указанием их назначения и площадей, сделать 3d-визуализацию проектируемого объекта.

Общая площадь нового лабораторного корпуса составит 2 тыс. кв. м.

Срок окончания подачи заявок — 2 июня 2021 года.

Работы должны быть выполнены до 28 октября 2022 года.

Начальная стоимость — 12 млн 55 тыс. руб.

Пермский базовый медицинский колледж — одно из старейших учебных заведений Пермского края по подготовке фельдшеров, медицинских сестёр, акушеров. Создан на базе Уральского медицинского техникума, переведённого из г. Свердловска в г. Пермь в 1925 г.

Сегодня в колледже получают образование более 1300 студентов.

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