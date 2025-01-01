Последние слова пермской альпинистки с пика Победы были обращены к сыну Наталью Наговицину не смогли эвакуировать с вершины Поделиться Твитнуть

фото: @natalina_1022/Instagram

Стали известны прощальные слова альпинистки из Пермского края Натальи Наговициной, отправленные с пика Победы. Их обнародовала подруга спортсменки Лия Попова. Наталья произнесла: «Передайте Мише, что мама задерживается». Адресованы они были её сыну (позже он опубликовал видео живой Наговициной в палатке и просил СК и МИД России возобновить спасательную операцию).

Журналисты «КП-Пермь» связались с Лией, чтобы выяснить, когда именно Наталья произнесла эти слова и кто их передал. По словам Поповой, эти слова были переданы мужу Наговициной другими альпинистами, находившимися в базовом лагере во время трагических событий.

Напомним, Наталья Наговицина родом из Пермского края. Во время спуска с пика Победы она сломала ногу. Из-за травмы она не могла продолжать спуск, и её пришлось оставить в палатке с минимальным запасом продовольствия и воды. Попытки спасения Наговициной вызвали широкий резонанс. После ряда безуспешных попыток спасательные работы были прекращены. Запущенный 2 сентября дрон не обнаружил признаков жизни в палатке Наговициной.

