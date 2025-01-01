Пермский бизнесмен Сергей Миков не смог оспорить приговор Его осудили за крупную взятку Поделиться Твитнуть

Директору пермского треста №6 Сергею Микову оставили в силе вынесенный ранее приговор по уголовному делу о взятке, которую он передал экс-начальнице УКС Перми Ирине Чирковой. По данным Properm, Микова отправили в колонию строгого режима на пять лет.

Ранее предприниматель и его адвокаты просили вернуть дело на новое рассмотрение и выпустить под залог в 10 млн руб., либо вынести решение, не связанное с лишением свободы.

Как писал «Новый компаньон», в начале сентября в краевом суде началось рассмотрение апелляции бизнесмена. Его адвокаты просили смягчить приговор и сослались на то, что чиновники вымогали у их подзащитного взятки, а он сам был под угрозой расторжения договоров. В то же время сам предприниматель заявил, что со своей стороны выполнил все условия досудебного соглашения, а прокуратура — нет.

На суде бизнесмен и его адвокаты настаивали на том, чтобы суд или вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, или смягчил приговор.

В начале июля Ленинский районный суд Перми признал Микова виновным в даче крупной взятки и приговорил к пяти годам колонии. Как установил суд, бизнесмен дал взятки Ирине Чирковой и руководителю управления техзаказчика УКСа Андрею Кудрявцеву, чтобы продвинуть строительные проекты своей компании. Впоследствии он признал вину и сотрудничал со следствием.

Кудрявцева осудили на два года строгого режима за взяточничество, а Ирину Чиркову приговорили к шести годам колонии общего режима и крупный штраф за получение взятки от Микова.

