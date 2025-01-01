Пермский бизнесмен Сергей Миков попросил вернуть его дело на новое рассмотрение и изменить приговор Директора строительной фирмы осудили за крупную взятку Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд Перми

В Пермском краевом суде 2 сентября началось рассмотрение апелляции директора Треста №6 Сергея Микова, которого ранее осудили на пять лет за дачу взятки главе управления капстроительства Перми Ирине Чирковой.

Как пишет Properm, адвокаты бизнесмена просили смягчить приговор и сослались на то, что чиновники вымогали у их подзащитного взятки, а он сам был под угрозой расторжения договоров. В то же время сам предприниматель заявил, что со своей стороны выполнил все условия досудебного соглашения, а прокуратура — нет.

На суде бизнесмен и его адвокаты настаивали на том, чтобы суд или вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, или смягчил приговор. Также сторона защиты просила освободить Микова из-под ареста. За это родственники бизнесмена готовы внести залог в 10 млн руб.

В итоге в суде был объявлен перерыв до 9 сентября.

Напомним, в начале июля Ленинский районный суд Перми признал Микова виновным в даче крупной взятки и приговорил к пяти годам колонии. Как установил суд, бизнесмен дал взятки Ирине Чирковой и руководителю управления техзаказчика УКСа Андрею Кудрявцеву, чтобы продвинуть строительные проекты своей компании. Впоследствии он признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее Кудрявцева осудили на два года строгого режима за взяточничество, а Чиркова получила шесть лет колонии общего режима и крупный штраф за получение взятки от Микова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.