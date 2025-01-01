Апелляцию Сергея Микова Пермский краевой суд рассмотрит 2 сентября Владельца пермского «Треста N6» осудили за крупную взятку Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию директора строительной компании «Трест №6» Сергея Микова. Заседание состоится 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предприниматель оспаривает пятилетний приговор, вынесенный ему по делу о подкупе экс-руководителя Управления капитального строительства Перми Ирины Чирковой. Апелляция зарегистрирована 7 августа

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июля Ленинский районный суд Перми признал Микова виновным в даче крупной взятки. Несмотря на требования прокуратуры о более строгом наказании, суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Следствие установило, что Миков дал взятки Ирине Чирковой и Андрею Кудрявцеву, чтобы продвинуть строительные проекты своей компании. Впоследствии он признал вину и сотрудничал со следствием

Ранее, в апреле, Кудрявцев был осужден на два года строгого режима за взяточничество. Недавно Чиркова получила шесть лет колонии общего режима и крупный штраф за получение взятки от Микова.

