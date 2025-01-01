Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера закрывает проект Parma Voices Оперный хор сосредоточится на выступлениях с оркестром Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Из большого хора Пермского театра оперы и балета отныне не будет выделяться камерный концертный состав. Об этом сообщила главный хормейстер театра Валерия Сафонова на пресс-конференции, посвящённой началу нового сезона, 4 сентября.

Камерный концертный хор, выступавший под брендом Parma Voices, был детищем Евгения Воробьёва, главного хормейстера театра в 2019-2022 годах.

По словам Валерии Сафоновой, оперный хор сосредоточится на «кантатно-ораториальном жанре». Так, 4 декабря оркестр и хор Пермской оперы под руководством дирижёра Валерия Платонова выступит в Большом зале филармонии с ораторией Гектора Берлиоза «Детство Христа» (6+).

Валерия Сафонова, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета:

— Хор оперного театра был фактически разделён на основной и камерный составы. Сегодня для меня главным приоритетом остается большой, полноценный хор. Это особая вокальная работа, требующая серьёзного подхода.

Я мечтаю о том, чтобы хор исполнял кантатно-ораториальные программы. Репертуара для этого достаточно, и наш коллектив вполне способен воплотить его в жизнь. Мне особенно близка идея исполнения реквиемов. Здесь у нас полное взаимопонимание с Владимиром Ткаченко (главным дирижёром театра — ред.): именно такой хор должен брать на себя этот пласт мировой музыки.

Мы уже обращались к симфониям и псалмам. Теперь я мечтаю о «Немецком реквиеме» Брамса и надеюсь, что вся эта музыка для большого хора и оркестра в скором времени станет частью нашего репертуара.

Валерия Сафонова не исключает возможность проводить хоровые выступления a cappella, но считает, что достаточно одного такого концерта в год.

