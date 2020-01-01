Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Парма» запела Пермский театр оперы и балета представил публике новый хор Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Parma Voices — амбициозный проект главного хормейстера театра Евгения Воробьёва: хор, специально, как сейчас говорят, «заточенный» под концертную деятельность. Евгений Воробьёв справедливо полагает, что для участия в операх и для концертов певцы должны обладать разными качествами; более того, в зависимости от программы концерта должны быть разные составы хора. Качественный оперный хор в театре уже есть (недавняя премьера «Любви к трём апельсинам» (12+) это убедительно доказала), теперь очередь концертного. Костяк Parma Voices составили голоса из оперного хора; по словам Евгения Воробьёва, этих певцов нельзя назвать «лучшими», они просто более «концертные».

Презентация нового коллектива состоялась 19 февраля. Репертуар был избран такой, чтобы хорошо представить возможности нового хора в разных составах: здесь была музыка от начала XIX века до конца ХХ — почти с 200-летним разбегом; были произведения для мужского, женского и смешанного хора, для хора с солистами; a cappella и с инструментальным сопровождением (6+).

Первый «удар» зрительского внимания по-джентльменски взяли на себя мужчины. «Респонсорий и гимн» Феликса Мендельсона достойно представил мужской состав хора: эффектная перекличка хора и солистов под красивый и сдержанный инструментальный звук виолончели и контрабаса — наилучший способ настроить зал на восприятие гармонии.

Следующий шаг был сложнее: «Хоровые гимны из «Ригведы». Третья группа» Густава Холста для женского хора в сопровождении фортепиано отличаются непростыми «восточными» гармониями.

Андрей Чунтомов

Первое отделение завершилось «Духовным концертом» Николая Сидельникова, который своей мощью и продуманной сложностью буквально ошеломил зал. Концерт написан в традициях русских церковных хоров (с поправкой на ХХ век), поэтому здесь требуется мощная басовая опора. Basso profondo, известный в мире как «русский бас», в наше время встречается реже, чем контртенор, но здесь такие басы были — рокотали целых три певца, правда, двое оказались приглашёнными из столиц. Это, впрочем, не упрёк новому хору, а, скорее, комплимент его руководителю: пермяки уже привыкли, что концертные коллективы должны создаваться специально под программу, с учётом требований композитора, и для этого необходимо хорошо знать всех музыкантов в мире и его окрестностях, да ещё и уметь с ними договариваться — Евгений Воробьёв, судя по этому концерту, знает и умеет.

Особое внимание привлекла солистка Юлия Сучкова, обладающая не только сильным голосом с большим диапазоном, но и интересным тембром.

Всё второе отделение было посвящено Мессе для двойного хора Франка Мартена — это музыка, которую принято называть «большой»: она объёмная и сложная; церковные традиции сочетаются здесь с модными течениями и веяниями начала ХХ века. Из всех произведений, прозвучавших в этот вечер, именно месса ближе всего к тому, что принято называть «ангельским пением».

Зал был полон, насколько это возможно с учётом «ковидных» ограничений. Публика была отборная, светская; аплодисменты — длительные и восторженные. Кроме прочего, публика приветствовала старых знакомых: виолончелиста Игоря Бобовича, контрабасиста Дилявера Менаметова, пианистку Кристину Басюл — все они известны пермякам со времён MusicAeterna; оттуда же и некоторые певцы хора, например, Александр Егоров и Евгений Икатов; оба в новом сезоне стали солистами оперной труппы, но богатое хоровое прошлое тоже идёт на пользу им и театру.

Андрей Чунтомов

Текстовая основа произведений была в основном классическая, церковная — латинская или славянская, за исключением «Гимнов из «Ригведы». Что ж, это объяснимо: хор — главный «музыкальный инструмент» церковных богослужений, церковной и подобной ей музыки для хоров написано больше всего. Даже «бис» был из того же смыслового ряда — спели Attende Domine Пьера Виллета, ещё одну вариацию на классические латинско-церковные темы. На протяжении всего концерта Parma Voices исследовали эту музыку — её традиционные основы и современные преломления, и дали слушателям прочувствовать её разнообразие.

С вокалом у нового хора всё в порядке; все, кто за него переживал, могут выдохнуть. Но нельзя не заметить, что нынешний концертный хор Пермской оперы подчёркнуто академичен. Его презентация — манифест строгого классического стиля. Певцы неподвижно стоят с папочками, лица ничего не выражают. Возможно, избранная программа требует такого подхода, но ведь мы говорим о презентации, о декларации намерений. Неужели вся концертная деятельность нового коллектива будет выдержана в этом ключе? Поклонники хора MusicAeterna привыкли к большему разнообразию.

Следующее выступление Parma Voices — Пасхальный концерт (6+) — запланировано на апрель. В целом планы у Евгения Воробьёва обширные и разнообразные: уже идут переговоры о гастрольной деятельности и с композиторами — о написании специальной музыки для хора. Более того: одно произведение специально для этого хора уже написано, и Евгений Воробьёв продумывает контекст, в котором его можно достойно представить.

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