Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера продолжает сотрудничество с Пермской филармонией и краевой музыкальной школой Театр оперы и балета обнародовал симфоническую программу на новый сезон

Владимир Ткаченко

На пресс-конференции, посвящённой открытию 154-го сезона Пермского театра оперы и балета, главный дирижёр театра Владимир Ткаченко рассказал о концертных (6+) планах театра на ближайшее время.

Симфонический сезон откроется уже 10 сентября программой из арий Вольфганга Амадея Моцарта. В качестве солистов выступят сопрано Надежда Павлова и пианист Павел Домбровский, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных — он будет солировать в исполнении «Шести немецких танцев». Билетов на этот вечер осталось очень мало.

Среди других важных концертов — юбилейные программы Чайковского (185 лет) и Прокофьева (135 лет). Концерт в честь Чайковского состоится 1 февраля 2026 года, будут исполнены Концерт для скрипки с оркестром (солист — концертмейстер группы скрипок Марк Зингер) и Шестая симфония. Концерт из произведений Прокофьева запланирован на апрель 2026 года в Большом зале филармонии. Прозвучат Концерт для скрипки с оркестром № 2 и Симфония № 4. Солировать в скрипичном концерте будет Гайк Казазян, лауреат Международного конкурса им. Чайковского.

Этот концерт будет одним из запланированных в рамках сотрудничества театра с Пермской краевой филармонией. В предыдущем сезоне оркестр Пермской оперы сыграл четыре концерта на филармонической сцене, на нынешний сезон их пока намечено два; кроме концерта, посвящённого Прокофьеву, который пройдёт под управлением Владимира Ткаченко, в Большом зале филармонии 4 декабря силами Пермской оперы будет исполнена оратория Гектора Берлиоза «Детство Христа». За пульт встанет Валерий Платонов.

Ещё одно знаковое оркестровое событие — концерт из произведений Мечислава Вайнберга и Дмитрия Шостаковича, приуроченный к Дню Победы. 8 мая оркестр под управлением Владимира Ткаченко будет играть Симфонию № 1 «Кадиш» Вайнберга, посвящённую жертвам Холокоста, и камерную симфонию для струнного оркестра — переложение Рудольфа Баршая струнного квартета № 8 Шостаковича.

Это далеко не полный перечень больших симфонических концертов сезона. Среди других подобных событий — концерты с приглашёнными дирижёрами и солистами. В одном из них выступит художественный руководитель краевой музыкальной школы скрипач Павел Милюков.

Вообще, как сообщил Владимир Ткаченко, сотрудничество с музыкальной школой будет продолжаться и расширяться. В прошлом году впервые прошла детская оркестровая сессия под руководством Владимира Ткаченко, результатом работы которой стал настоящий симфонический концерт, где дети играли вместе с наставниками — артистами оркестра Пермской оперы. Отныне такие оркестровые интенсивы будут проходить в школе дважды в год. Следующий концерт дети подготовят к Новому году.

Кроме того, в планах театра оперы и балета на наступивший сезон — много камерных концертов, в том числе на сцене частной филармонии «Триумф» — ещё одной институции-партнёра, а также концерты оперных солистов. Так, в марте 2026 года состоится бенефис солистки оперной труппы Натальи Кирилловой, он пройдёт в формате барокко-гала.

Наконец, как сообщила директор театра Анна Волк, готовится специальный концерт к открытию нового здания Пермской художественной галереи.

