Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завершился первый учебный год в краевой музыкальной школе Школьный оркестр выступил с произведениями Корелли и Моцарта Поделиться Твитнуть

Фото: институт «Гипрогорпроект»

Пермская краевая музыкальная школа завершила первый учебный год. В качестве выпускного мероприятия 27 июня прошёл настоящий симфонический концерт — результат работы лаборатории «От инструмента к симфонии».

Оркестровый интенсив в школе провёл главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко. В оркестре занимались ребята с пятого по восьмой класс (восьмой класс в школе выпускной), работа продолжалась в течение двух недель по три-четыре часа ежедневно. В результате сложился настоящий оркестр, правда, не с самым большим составом.

На выпускном концерте прозвучали Concerto Grosso Арканджело Корелли и Симфония № 7 Моцарта. С первым произведением школьникам помогли педагоги — музыканты Пермской оперы Марина Захарова и Кристина Лебедева (скрипка), Юрий Поляков (виолончель) и Евгений Синицын (контрабас), которые составили группу солирующих инструментов, зато симфонию ребята исполнили совершенно самостоятельно.

Пермская краевая специальная музыкальная школа открылась 2 сентября 2024 года. Подобных музыкальных учреждений в России всего десять. Пермскую школу отличает расширенная программа обучения композиции: это единственное среднее учебное заведение в России, где дети изучают композицию на протяжении четырёх лет. Директор учреждения — Вера Никольская, художественный руководитель — скрипач Павел Милюков.

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