Оператор, снявший пермскую альпинистку живой, рассказал о разработке БПЛА для переноски грузов

фото: тг-канал Baza

Оператор дрона, известный под псевдонимом Мага, зафиксировавший последние кадры с альпинисткой из Прикамья Натальей Наговициной, где она машет рукой, рассказал о проекте создания дрона, предназначенного для спасательных операций. Предполагается, что этот аппарат сможет доставлять необходимые грузы на высокогорье. Об этом пишет «АиФ».

Такие дроны помогут проводить разведку восьмитысячников и смогут доставлять посылки на семитысячники из базового лагеря, пояснил оператор беспилотного летательного аппарата.

Высота пика Победы, где оказалась в затруднительном положении с переломом ноги Наталья Наговицина, составляет 7400 м.

При этом Мага выразил сомнение в целесообразности создания дрона, способного доставить спасателя к пострадавшему в горах.

Дрон, предназначенный для транспортировки человека, будет сравним по стоимости и размерам с небольшим вертолетом. В таком случае, логичнее использовать вертолет, подчеркнул он.

фото: @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пермская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги во время спуска с пика Победы в Киргизии 12 августа 2025 года. Несмотря на предпринятые усилия, спасательная операция не принесла результатов. Наталья считается пропавшей без вести.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сын альпинистки Наговициной уверен, что она жива, и просит помощи.

