Пермского фотографа Григория Скворцова перевезут в Нижний Новгород В столице Приволжья суд рассмотрит апелляционную жалобу пермяка, осуждённого за госизмену

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Как следует из данных, опубликованных в картотеке дел Четвертого апелляционного суда (Нижний Новгород), 12 сентября суд в столице ПФО рассмотрит апелляционную жалобу фотографа из Перми Григория Скворцова.

Пермяка осудили за государственную измену, приговорив к 16 годам лишения свободы. Апелляционную жалобу фотографа рассмотрят в закрытом режиме.

Ранее, в конце августа, в группе поддержки Скворцова в соцсетях сообщалось, что его отвезли из Перми в Киров, а после чего должны были отправить в Нижний Новгород.

Как писал «Новый компаньон», в конце июня Пермский краевой суд приговорил Григория Скворцова к 16 годам заключения. Суд признал его виновным в госизмене и постановил отбывать срок в исправительной колонии. Кроме того, после освобождения его свобода будет ограничена в течение года. При этом прокуратура запрашивала для него 18 лет лишения свободы, однако сам он отрицал свою причастность к преступлению. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Скворцов был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о госизмене. По имеющейся информации, основанием для обвинения послужила предполагаемая передача американскому журналисту схем, отображающих размещение секретных объектов в Москве. Как утверждает Скворцов, эти схемы он приобрел у Дмитрия Юркова, автора книги «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Фотограф настаивает, что речь идёт о документах, которые утратили статус секретных и были получены автором книги в архивах.

Стоит отметить, что в 2017 году Скворцов получил награду за серию фотографий, посвященных промышленным предприятиям Перми и Пермского края. Помимо фотографии, он увлекается музыкой, и в 2014 году основал индастриал-группу Jagath, известную своими выступлениями в неординарных местах — шахтах, заброшенных стройках и заводских цехах.

