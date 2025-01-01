Официальное открытие кафе-кондитерской «Эспланада» в Перми состоится 30 августа В меню вошли сладости и напитки Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Кафе-кондитерская «Эспланада» в Перми официально откроется 30 августа. Об этом сообщается в соцсетях проекта. Гостям в этот день владельцы обещают бесплатный напиток из классического меню при покупке десерта.

Ранее сообщалось, что заведение начало работу в тестовом режиме. В меню вошли сладости и напитки, включая кофе и чай. Заведение рассчитано примерно на 50 посадочных мест. Кафе-кондитерская заняло площадку по ул. Петропавловской, 59.

Недалеко от новой кондитерской планируется открытие ещё одного кафе на эспланаде. Как писал «Новый компаньон», новым арендатором одного из кафе в «холмах», которое находится ближе к ул. Ленина, стал владелец пермской сети кофеен Monkey Grinder. В ходе аукциона предложение с наиболее высокой платой за аренду поступило от индивидуального предпринимателя Александра Миллера, — 131,4 тыс. руб. в месяц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.