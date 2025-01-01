Алёна Бронникова Арендатором одного из кафе в «холмах» на эспланаде Перми стал владелец сети кофеен Победитель аукциона предложил за него 131 тысячу рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым арендатором одного из выставленных на торги кафе в «холмах» на эспланаде стал владелец пермской сети кофеен Monkey Grinder. Соответствующая информация опубликована на площадке «ТЭК-Торг».

Как следует из итогового протокола, на участие в аукционе по лоту № 2 — кафе, которое находится ближе к ул. Ленина, поступило две заявки от индивидуальных предпринимателей. Наиболее высокая цена была предложена от ИП Александра Миллера, которому принадлежит сеть Monkey Grinder — 131,4 тыс. руб. в месяц.

По лоту № 1 — кафе, расположенному ближе к ул. Петропавловской, не поступило ни одной заявки. «В связи с отсутствием заявок участников, поданных в установленном порядке, признать конкурентную процедуру "Аренда муниципального недвижимого имущества для МБУК "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий", несостоявшейся», — сообщается в протоколе.

Кафе в «холмах» начали функционировать осенью 2022 года, в марте 2025-го был объявлен аукцион на право аренды объектов, победителем стала ИП Наталья Решетникова, однако договор был расторгнут по взаимному согласию сторон. Затем власти объявили аукцион повторно, Начальная цена за каждый лот составляла 125,2 тыс. руб. в месяц. Площадь каждого кафе — 97,9 кв. м. Целевое назначение — под предприятия общественного питания.

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