Алёна Бронникова Власти Перми снова ищут арендатора кафе в «холмах» на эспланаде Начальная цена – 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» опубликовало новый аукцион на право заключения договора аренды помещений кафе в двух «холмах» на пермской эспланаде. Информация размещена на площадке «ТЭК-Торг».

Начальная цена составляет 250,4 тыс. руб. Стоимость каждого лота — 125,2 тыс. руб. в месяц. Торги проведут 20 июня, заявки принимаются до 18-го числа. Итоги станут известны 23 июня. Договор с арендатором будет заключён на пять лет.

Как указано в документации, площадь каждого кафе составляет 97,9 кв. м. Объекты оборудованы электроосвещением, электроотоплением и водоснабжением. Состояние помещений оценивается как удовлетворительное. Целевое назначение — под предприятия общественного питания. Победителем станет участник, предложивший наибольший размер арендной платы в месяц. Шаг аукциона — 1% (1,2 тыс. руб.) по каждому лоту.

Кафе в «холмах» начали функционировать осенью 2022 года, в марте 2025 года был объявлен аукцион на право аренды объектов. В мае стало известно, что победителем стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, единственный участник процедуры. Стоимость аренды каждого кафе составила 125,2 тыс. руб. Как сообщает ИА «Текст», договор в итоге был расторгнут по взаимному согласию сторон.

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