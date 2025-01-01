Выбран новый арендатор двух кафе в «холмах» на эспланаде Перми Стоимость аренды каждого кафе составит 125,2 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное учреждение «Пермская дирекция» выбрало арендатора для двух кафе, находящихся в «холмах» на городской эспланаде. По результатам аукциона, индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, единственный участник процедуры, стала арендатором обоих строений. Стоимость аренды каждого кафе- «холма» составит 125,2 тыс. руб. Объекты передаются в пользование на пять лет, с возможностью открытия предприятий общественного питания. Площадь каждого заведения составляет 98 кв. м.

Следует отметить, что кафе в «холмах» начали функционировать осенью 2022 года. Аукцион был объявлен в марте 2025 года.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» было сформировано в 2021 году путём реорганизации МАУ «Агентство социокультурных проектов города Перми». Данное учреждение является некоммерческой организацией.

Учредителем организации выступает администрация Перми. Администрация выполняет функции и полномочия учредителя, при этом некоторые из них переданы департаменту культуры и молодёжной политики.

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