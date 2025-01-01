В «холмах» на эспланаде Перми сдаются в аренду два кафе Заявки принимаются до 13 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МБУК «Пермская дирекция» объявило о начале приёма предложений на аренду двух кафе, расположенных в «холмах» на городской эспланаде. Каждое заведение имеет площадь около 98 кв. м, а ежемесячная арендная плата установлена в размере 125 тыс. руб. за каждый объект. Заинтересованные лица могут подать заявки до 13 апреля.

Срок аренды кафе составляет пять лет.

Напомним, кафе в «холмах» начали свою работу осенью 2022 года.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» создано в 2021 году путём изменения типа существующего МАУ «Агентство социокультурных проектов города Перми». Учреждение является некоммерческой организацией.

Учредителем выступает муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя осуществляет администрация Перми, отдельные полномочия и функции по её поручению переданы департаменту культуры и молодёжной политики.

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