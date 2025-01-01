В Перми заработала кафе-кондитерская «Эспланада» Пока в техническом режиме Поделиться Твитнуть

фото Telegram-канала Invinopapulos

В Перми, недалеко от городской эспланады и торгового центра iMall «Эспланада», в тестовом режиме начала работу кафе-кондитерская «Эспланада». На это событие обратил внимание Telegram-канал Invinopapulos.

В ассортименте кафе предлагаются различные сладости и напитки, включая кофе, приготовленный из зерен от компании Roastberry, а также чай. Заведение рассчитано примерно на 50 посадочных мест.

фото Telegram-канала Invinopapulos

Кафе-кондитерская находится по адресу: ул. Петропавловская, 59.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми прекращает работу сеть бистро «Белый слон». В краевом центре работали три заведения этой сети. Первую кофейню владельцы «Белого слона» Александра и Илья Барон открыли в Перми на Комсомольском пр., 33, второе кафе заработало в ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20), последнее открылось в ноябре прошлого года в ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52).

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