В Перми выступит рэпер ICEGERGERT
Исполнитель станет специальным гостем Гранд-финала Winline Лиги 3х3 по баскетболу
В Перми 31 августа на эспланаде выступит российский рэпер, резидент лейбла Gazgolder, номинант рейтинга журнала Forbes «30 до 30» 2025 года в категории «Музыка» Георгий Гергерт, выступающий под псевдонимом ICEGERGERT.
Исполнитель станет специальным гостем Гранд-финала Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Турнир пройдёт 30 и 31 августа на специально построенной площадке под открытым небом на городской эспланаде. Участниками турнира станут 8 сильнейших команд Winline Чемпионата России 3х3, а также 6 команд, получивших специальные приглашения (wild card): две из России и четыре зарубежные команды из США, Сербии, Словении и Мадагаскара. Пермский край представят два коллектива — Bionord и Bionord Pro.
ICEGERGERT выступит после завершения финального матча.
Ранее «Новый компаньон» писал, что турнир обойдётся краевому бюджету в 3,5 млн руб.
