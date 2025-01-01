В Перми выступит рэпер ICEGERGERT Исполнитель станет специальным гостем Гранд-финала Winline Лиги 3х3 по баскетболу Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Перми 31 августа на эспланаде выступит российский рэпер, резидент лейбла Gazgolder, номинант рейтинга журнала Forbes «30 до 30» 2025 года в категории «Музыка» Георгий Гергерт, выступающий под псевдонимом ICEGERGERT.

Исполнитель станет специальным гостем Гранд-финала Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Турнир пройдёт 30 и 31 августа на специально построенной площадке под открытым небом на городской эспланаде. Участниками турнира станут 8 сильнейших команд Winline Чемпионата России 3х3, а также 6 команд, получивших специальные приглашения (wild card): две из России и четыре зарубежные команды из США, Сербии, Словении и Мадагаскара. Пермский край представят два коллектива — Bionord и Bionord Pro.

ICEGERGERT выступит после завершения финального матча.

Ранее «Новый компаньон» писал, что турнир обойдётся краевому бюджету в 3,5 млн руб.

