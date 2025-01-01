В Перми состоится Гранд-финал Winline Лиги 3x3 по баскетболу Матчи пройдут на эспланаде в последние выходные лета Поделиться Твитнуть

Финал международного турнира Winline Лиги 3x3 (0+) пройдёт в Перми на оборудованной площадке эспланады 30 и 31 августа.

За главный приз поборются восемь лучших команд Winline Чемпионата России 3x3, а также шесть команд, получивших специальные приглашения (две из России и четыре зарубежные сборные из США, Сербии, Словении и Мадагаскара). Команды из России, не вошедшие в первую шестерку, сразятся в отборочных играх за право участия в основной сетке турнира.

Двенадцать команд, в том числе пермские Bionord и Bionord Pro, встретятся на этапе групповых соревнований.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, где их ждут игры четвертьфинала, полуфинала, матч за бронзу и главный финал.

Посещение всех игр — бесплатное.

