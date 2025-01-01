Алёна Бронникова Гранд-финал Winline Лиги 3x3 в Перми обойдётся краевому бюджету в 3,5 млн рублей Матчи пройдут 30 и 31 августа Поделиться Твитнуть

Из бюджета Пермского края на проведение международных соревнований «Гранд-финал» Winline Лиги 3х3 по баскетболу (0+) планируют выделить 3,5 млн руб. Мероприятие пройдёт на пермской эспланаде 30 и 31 августа.

В эту сумму, помимо самого соревнования, в том числе церемонии открытия, награждения, выдачи полиграфической и сувенирной продукции, также включены работы по подготовке и уборке места проведения соревнования, информационное сопровождение и услуги автотранспорта.

На эспланаду будут доставлены восемь мобильных трибун на 74 места и две — на 30 мест, шесть быстровозводимых шатров, оградительные столбики, монтаж кортов, рабочий инвентарь, 2 тыс. бутылок воды по 0,5 л. Подрядчик должен организовать монтаж оборудования Российской федерации баскетбола. Площадку обеспечат доступом к Интернету, а также работой ведущих, диджея, комментаторов, инженеров, волонтёров и прочего персонала.

Соответствующая закупка была объявлена 27 августа. Подрядчик будет определён 29 августа. Срок окончания работ — 1 сентября.

Напомним, за главный приз в Перми поборются восемь лучших команд Winline Чемпионата России 3x3, а также шесть команд, получивших специальные приглашения (из России, США, Сербии, Словении и Мадагаскара). Посещение всех игр — бесплатное.

