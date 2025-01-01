Алёна Бронникова Реставрацию Богородицкой церкви в Хохловке оценили в 51 млн рублей Проект прошёл историко-культурную экспертизу Поделиться Твитнуть

Фото: акт ГИКЭ / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реконструкции объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Богородицкая церковь (деревянная)», расположенного на территории музея Хохловка в Прикамье. Положительное заключение было выдано 11 августа.

Проект подготовило ООО «Пермстроймет+». При исследовании объекта были зафиксированы повреждения объекта. В том числе, разрушение материала фундамента, неравномерные усадки стен сруба, гниение венцов в уровне чердака повала храмовой части, северного фасада ризницы, части кровли, водоотводной системы, заражение материала сруба насекомыми-паразитами, появление мха и лишайников на конструкциях крыльца.

Реставрация объекта предполагает ремонт фундамента, сруба: очистка, срезка и обработка поражённых гнилью участков, восстановление разрушенных или утраченных частей исторических элементов, замену покрытий кровель, лемехового покрытия главок, барабанов, охлупней, куриц и потоков над трапезной, причелин. Также будут отреставрированы двери, окна, крыльца, полы, потолки, лавки в трапезной и храме, обновлены электрические сети и система пожарной сигнализации, устроена молниезащита.

Согласно сводному сметному расчёту, стоимость работ в ценах третьего квартала 2025 года составит 51 млн 779 тыс. руб.

Напомним, Богородицкая церковь была возведена в 1694 году и являлась частью церковного комплекса, расположенного на южной окраине д. Тохтарёво. Является типичным примером клетской церкви, была выстроена по традиционной продольно-осевой схеме. В 1979-м здание разобрали и перевезли в архитектурно-этнографический музей «Хохловка», а в 1980-1981-м была произведена сборка с элементами реставрации. Объект расположен в секторе «Южное Прикамье», его высота достигает 20 м.

Как писал ранее «Новый компаньон», проектирование работ по реставрации церкви власти планировали завершить в 2025 году, а приступить к работам — в 2026-м. В начале августа также стало известно, что рядом с объектом запланирована установка художественно-архитектурной подсветки.

