Алёна Бронникова В Прикамье завершили реставрацию церкви Преображения в Хохловке Новые элементы пока отличаются по цвету Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Прикамье завершились реставрационные работы объекта культурного наследия XVIII века «Церковь Преображения», который находится в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Специалисты закончили реставрацию сруба храма. Привели в порядок фундамент, полы и перекрытия, тесовую кровлю, восстановили крыльцо и галерею, установили главы. Новые элементы пока отличаются по цвету, но пройдёт немного времени, дерево потемнеет, и церковь вернёт привычный вид», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

В декабре 2023 года Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края заключила контракт на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования церкви с ООО «Пермстроймет+». Сумма составила 22,19 млн руб.

Компания также выполняет на территории музея работы по ремонту усадьбы Баталовых — контракт был заключён на 17,5 млн руб. Работы завершатся до конца года. Кроме того, в этом году власти планируют завершить проектирование Богородицкой церкви и приступить к работам в 2026 году.

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