Реставрация усадьбы в пермском музее «Хохловка» обойдётся в 17,5 млн рублей
Подрядчик должен сдать объект к концу 2025 года
Власти Прикамья подписали контракт с пермской компанией ООО «Пермстроймет+» на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия усадьбы Баталовых в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Как говорится на сайте госзакупок, компания победила в электронном аукционе. Из бюджета региона она получит 17,5 млн руб.
В перечень работ вошла замена тесового покрытия кровли, ремонт кладки и штукатурки печей, печных труб, ремонт кирпичной кладки и швов, замена брёвен и столбов ограды с восточной стороны усадьбы и другие работы. Подрядчик должен сдать объект 31 декабря 2025 года.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края уже выдала разрешение на проведение работ.
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