Реставрация усадьбы в пермском музее «Хохловка» обойдётся в 17,5 млн рублей Подрядчик должен сдать объект к концу 2025 года Поделиться Твитнуть

Усадьба Баталовых

permkrai.ru

Власти Прикамья подписали контракт с пермской компанией ООО «Пермстроймет+» на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия усадьбы Баталовых в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Как говорится на сайте госзакупок, компания победила в электронном аукционе. Из бюджета региона она получит 17,5 млн руб.

В перечень работ вошла замена тесового покрытия кровли, ремонт кладки и штукатурки печей, печных труб, ремонт кирпичной кладки и швов, замена брёвен и столбов ограды с восточной стороны усадьбы и другие работы. Подрядчик должен сдать объект 31 декабря 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края уже выдала разрешение на проведение работ.

Усадьба А.В. и Г.И. Баталовых была построена в 1870-80-е годы и восстановлена в Коми-Пермяцком секторе в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в 1989 году по проекту архитектора В.А. Побоженко. Она состоит из двухэтажной жилой части, с длинной стороны к которой примыкает крытый двор, объединяющий несколько срубов хозяйственного назначения — два хлева и рухлядный амбар. Относится к типу усадеб зажиточного крестьянина.

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