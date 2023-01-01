Алёна Бронникова Определён подрядчик по реставрации церкви Преображения в Хохловке «Пермстроймет+» выполнит работы за 22 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минзакупок Пермского края определило подрядчика на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования деревянной Преображенской церкви XVIII века, которая находится в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Работами займётся ООО «Пермстроймет+». Информация появилась на сайте госзакупок.

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия заключит контракт с пермской компанией на сумму 22,19 млн руб. Начальная цена контракта в ходе проведения закупки не изменилась.

Работы включают в себя ремонт фундамента, сруба, кровли, крыльца и галереи, глав с крещатой бочкой, полов и перекрытий. Сроки выполнения — с 1 февраля 2024 по 31 января 2025 года включительно. Научно-проектная документация по реконструкции здания прошла экспертизу в этом году. Церковь является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения.

В ноябре «Новый компаньон» сообщал о планах регионального минтуризма по сохранению (ОКН) на ближайшие три года. В следующем году планируется привести в порядок чердынские музеи «Управа земская уездная» и «Училище приходское», а также приступить к реставрации Центра памяти Михаила Романова «Богадельня» в Ныробе и «Церкви Преображения» в Хохловке. Работы планируют окончить в 2025 году.

Ранее компания «Пермстроймет+» выиграла конкурс по разработке научно-проектной документации на ремонт и приспособление внутренних помещений и инженерных сетей для современного использования другого пермского ОКН. Проект должен быть подготовлен для здания бывшего клуба УВД в Перми, «Благородное собрание» на ул. Сибирской.





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