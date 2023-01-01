Алёна Бронникова Ремонт Преображенской церкви в Хохловке оценили в 22 млн рублей Работы планируется закончить до января 2025 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проводит конкурс на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования деревянной Преображенской церкви, которая находится в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 22,19 млн руб. Заявки принимаются до 30 ноября, итоги подведут 5 декабря.

Заказчик — Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья. Работы будут оплачены из краевого бюджета. Сроки выполнения — с 1 февраля 2024 по 31 января 2025 года включительно. Гарантия — 60 месяцев.

Напомним, в 2019 году был принят трёхлетний мастер-план музея. Его важнейшая часть — программа реставрации экспонатов музея, рассчитанная на несколько лет вперед. В том же году уже были отреставрированы несколько построек. В этом году прошла экспертизу научно-проектная документация по реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Преображения (деревянная)». Работы включают в себя ремонт фундамента, сруба, кровли, крыльца и галереи, глав с крещатой бочкой, полов и перекрытий.

Церковь была построена и освящена в 1702 году в селе Янидор Чердынского района. Здание представляет собой образец культовой постройки Северного Прикамья начала XVIII века, завершающий эволюцию клинчатых храмов местного типа. В основе конструкции лежит клеть — простой четырёхугольный сруб, подобный тем, что использовались при строительстве изб. Все три части церкви — трапезная, храмовая и алтарная — размещаются на одной оси. Постройки такого типа называли «кораблём».









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