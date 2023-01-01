Максим Артамонов В Хохловке отремонтируют деревянную Преображенскую церковь Чиновники обещают выполнить все работы в следующем году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках масштабной реконструкции будет отремонирована деревянная Преображенская церковь. Закончить реставрацию планируется в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В этом году научно-проектная документация по реконструкции прошла экспертизу. Проектом предусмотрена полная реставрация объекта: отремонтируют фундамент, сруб, тесовую кровлю, крыльцо и галерею, главы с крещатой бочкой, полы и перекрытия. Работы планируется начать в феврале следующего года, отметили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Деревянная Преображенская церковь построена и освящена в 1702 году в селе Янидор Чердынского района. Здание представляет собой образец культовый постройки Северного Прикамья начала XVIII века, завершающий эволюцию клинчатых храмов местного типа.

В основе конструкции лежит клеть – простой четырехугольный сруб, подобный тем, что использовались при строительстве изб. Все три части церкви – трапезная, храмовая и алтарная – размещаются на одной оси. Постройки такого типа называли «кораблём».

Напомним, в 2019 году был принят трёхлетний мастер-план музея. Его важнейшая часть — программа реставрации экспонатов музея, рассчитанная на несколько лет вперед. В 2019 году были отреставрировали несколько построек. Также был отремонтирован участок дороги, появились парковка, остановочный комплекс и визит-центр.

В прошлом году в Хохловке отреставрировали Никольский соляной амбар. Была выполнена реставрация крыши и кровли, полов, галерей, заменены и отремонтированы венцы – горизонтально уложенные в прямоугольник бревна.

Амбар – часть комплекса Усть-Боровского солеваренного завода рядом с Соликамском, который построен в 1880-ых годах. На предприятии был организован весь процесс солеварения на одном участке.

В этом году завершена масштабная реконструкция автомобильной дороги Пермь – Ильинский, которая ведет к этнографическому музею.

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