Алёна Бронникова Власти отремонтируют восемь старинных зданий в Прикамье В краевом минтуризма поделились планами по ремонту ОКН на ближайшую трёхлетку Поделиться Твитнуть

Министерство по туризму Пермского края рассказало о планах проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) на 2024-2026 годы. В течение трёх лет будут отреставрированы восемь исторических зданий на территории региона.

Так, в следующем году в порядок приведут чердынские музеи «Управа земская уездная» и «Училище приходское», начнутся работы в Центре памяти Михаила Романова «Богадельня» в Ныробе и «Церковь Преображения» в Хохловке. В обновлённых зданиях в Чердыни откроются экспозиции «История древней Пармы» и «История XVIII века. История города».

Затем, в 2025 году, власти приступят к работам по ремонту «Особняка А.П. Рязанцева» на ул. Пермская, 41 в Перми и закончат начатые в 2024 году работы. ОКН «Гимназия женская» в Чердыни приведут в порядок в 2026 году, тогда же запланирована реставрация зданий в Хохловке: «Михайловский соляной ларь» и «Богородицкая церковь».

Все эти объекты являются важными туристическими ресурсами и включены в приоритетные маршруты региона. По планам ведомства, работы в Чердыни позволят увеличить турпоток до 40 тыс. чел. к 2026 году, а в Хохловке — на 8-10%.

Кроме того, ведутся работы по восстановлению и развитию масштабных ОКН в Кунгуре и Соликамске. В марте текущего года было выдано на разработку проекта по сохранению «Гостиного двора» в Кунгуре, к работам планируется приступить с 2025 года. Реставрационные работы на территории историко-культурного комплекса «Усолье Строгановское» в Соликамске ведутся на данный момент. Общий объём финансирования работ составляет 16,4 млн руб.

Согласно докладу минтуризма к заседанию комитета краевого заксобрания по экономической политике, ведомство обратилось с инициативой к федеральному правительству о проведении Года архитектурного наследия малых городов России в 2028 году. Как указано в документе, это позволит увеличить объёмы работы по восстановлению ОКН и сохранить исторические памятники регионов. Проект уже поддержал ряд федеральных министерств.

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