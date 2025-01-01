Алёна Бронникова Часть объектов музея «Хохловка» в Прикамье оборудуют архитектурной подсветкой Проект установки прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На фасадах нескольких исторических объектов в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества «Хохловка» в Прикамье планируется установить художественно-архитектурную подсветку. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение соответствующих работ.

Фото: историко-культурный опорный план / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Документом выдано положительное заключение на проект, разработанный ООО «Профэско». Проектом предусмотрено обеспечение сохранности музея при устройстве наружной подсветки для экспонатов музея.

Работы будут выполнены рядом с памятниками регионального значения: «Ветряная мельница», «Никольский соляной амбар», «Никольская солеварня», «Сторожевая башня деревянная (строга)», «Колокольня с шатровым завершением (деревянная)» и федерального: «Церковь Преображения (деревянная)», «Богородицкая церковь (деревянная)».

«Выполнение работ по прокладке кабельных линий, установке распределительных щитов, установке опор освещения и восстановлению наружного благоустройства на территории памятника предполагается на минимальном расстоянии 1 м от конструкций объекта культурного наследия», — отмечается в проектной документации.

Для исключения негативного влияния на объекты культурного наследия при проведении работ подрядчик должен будет применять технику на резиновых гусеницах или пневмоходу, исключить инструменты и механизмы с вибрационным и ударным действием, погрузочно-разгрузочные работы выполнять на максимальном удалении, контролировать движения навесного оборудования экскаватора и стрелы грузоподъёмных механизмов, бытовки и биотуалеты разместить на отведённой для этого территории. Также не допускаются пожоги мусора, заправка транспорта, захламление территории. Все работники должны быть уведомлены о выполнении необходимых мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

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