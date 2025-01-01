Погибшую альпинистку из Перми похоронят в Кунгурском округе Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей опубликовано на сайте издания "Аргументы и факты"

Альпинистку Елену Ситникову, погибшую в горах Приэльбрусья, похоронят в с. Калинино Кунгурского округа Пермского края. Об этом сообщили представители инициативной группы Пермской школы альпинизма в социальных сетях.

Пермская альпинистка ушла из жизни 20 августа в Кабардино-Балкарии. 35-летняя Елена Ситникова и её партнёр по восхождению Артём Хохлов сорвались со скалы. Для эвакуации тел альпинистов потребовался вертолёт, в связи с чем Пермская школа альпинизма организовала сбор средств.

Спасательная операция была завершена 22 августа, после чего сбор денежных средств был остановлен.

Похороны Елены Ситниковой пройдут 27 августа. Церемония начнётся в 11 утра, после чего в местной церкви состоится отпевание.

Следком проводит проверку по факту гибели двух альпинистов из Перми.

